Bisogna organizzarsi, quando ad un certo punto della vita un nostro genitore anziano o un nostro nonno non più autosufficiente ha bisogno di assistenza. Possiamo ricercare un badante diurno presso un’agenzia che si occupa di andare a selezionare questa figura professionale per proporre alle famiglie il professionista migliore ad assolvere le esigenze necessarie. Il badante è una figura professionale che può essere sia maschile che femminile, a seconda dei bisogni specifici, e che può essere inserito in un contesto familiare per andare ad aiutare una persona disabile, anziano e che ha dei problemi di autosufficienza a svolgere una vita dignitosa, il più possibile simile a quella che aveva prima di cominciare a perdere autonomia.

Si tratta di competenze spesso piuttosto basilari, come quelle inerenti all’igiene personale, all’igiene della casa, alla preparazione e all’assunzione dei pasti. Ad esempio, uno dei problemi più importanti quando si tratta di una persona che sta invecchiando, è la mancanza di appetito.

Molte persone anziane si dimenticano di bere e cominciano a disidratarsi, si dimenticano di assumere medicine, in realtà riescono magari a fare tutte le altre cose perché a livello fisico sono sostanzialmente integre, nonostante l’età, ma non sentono più la sete, non ricordano più di dover regolare la propria salute con delle medicine. Perciò è molto importante fare ricorso a qualcuno che sia presente, che riesca a inserirsi in questa dinamica e con grande delicatezza riuscire ad apportare i giusti correttivi per fare la differenza. Infatti, basta semplicemente la vicinanza, la comunicazione, qualche bicchiere di acqua in più, per riuscire (solo in questo specifico caso) a far vivere una vita più che normale all’assistito.

A che ora del giorno e della notte può lavorare il badante?

Molte famiglie che hanno esigenze specifiche potrebbero domandarsi quali sono gli orari di lavoro di un badante, ovvero se è possibile tenerlo solo di giorno o è possibile usufruirne anche di notte.

Questa domanda sorge spontanea dal momento che qualcuno magari viveva con il genitore anziano e ha cominciato una convivenza con il partner, sentendosi in colpa di lasciarlo da solo.

O possono esserci anche delle circostanze similari. Il discorso è che il badante, effettivamente, può lavorare in qualunque ora del giorno e della notte anzi, c’è una formula che prevede che la badante possa essere convivente e dunque vivere assieme al suo assistito. Questa convivenza chiaramente non comporta di dover lavorare 24 ore su 24, l’unico obbligo contrattuale è quello di essere presente e convivere con l’assistito, tranne nei giorni di riposo del badante ovvero un giorno e mezzo a settimana che può essere anche accorpato a livello di ore. Ci sono dei contratti specifici che regolano la presenza del badante assieme all’assistito, che ci sia una convivenza o che non ci sia, andando anche a legiferare in materia di ore straordinarie che possono essere chieste al badante. Infatti, se durante il giorno libero la famiglia non riesce a trovare una sostituzione, potrebbe chiedere al badante di lavorare ma dovrebbe pagarlo molto di più rispetto all’orario normale.