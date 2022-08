Come trasferire chat WhatsApp da Android a iPhone 2022

Se sei appena passato da Android a iOS, dovrai sicuramente trasferire i dati dal telefono Android originale all'iPhone per la prima volta. Non è così fastidioso come potresti pensare, in questo articolo ti mostrerò 3 modi per trasferire le chat di WhatsApp da Android a iPhone gratis.

[INDICE]

1.Come passare le chat WhatsApp da Android a iPhone

2.Trasferisci chat WhatsApp da Android a iPhone via e-mail

3.È possibile trasferire chat WhatsApp da Android a iPhone con google drive

4.Suggerimenti Bonus

Come passare le chat WhatsApp da Android a iPhone

Sappiamo tutti che prima non era possibile passare WhatsApp da Android a iOS. Ma in effetti, Apple e WhatsApp ora possono migrare i file e le chat di WhatsApp da uno Android ad uno Apple. Questo metodo è semplice, ma l'app potrebbe bloccarsi quando si cerca di trasferire i dati, nonostante hai seguito le procedure indicate.

Ecco i passaggi necessari per spostare le chat di WhatsApp da Android a iOS.

Passo 1. Scarica l'app Passa a iOS e aprila sul tuo dispositivo Android.

Passo 2.Inserisci il codice che vedrai comparire su iPhone per abbinare i due dispositivi.

Passo 3. Attendi che venga visualizzata la schermata Trasferimento dati. Seleziona WhatsApp > Tocca Avvia.

Passo 4. Torna all'app Passa a iOS. Tocca Continua per avviare il trasferimento.

Passo 5. Utilizza lo stesso numero di telefono utilizzato sul dispositivo Android per accedere all'account WhatsApp su iPhone. Ora la chat di WhatsApp si è spostata da Android a iPhone.

Nota:

1.entrambi i dispositivi devono essere collegati alla rete Wi-Fi e collegati a una fonte di alimentazione durante il trasferimento.

2.Dispositivo Android con Android 5.0 o superiore e iPhone con iOS 15.5 o superiore. WhatsApp per Android versione 2.22.7.74 o successive e per iOS versione 2.22.19.70 o successive.

3.Il tuo iPhone deve essere nuovo o appena resettato.

Trasferisci chat WhatsApp da Android a iPhone via e-mail

Se ritieni che il metodo sopra sia troppo complicato, puoi farlo anche via e-mail. Tuttavia, va notato che questo metodo presenta ancora degli svantaggi, anche se riesci a trasferire le chat di WhatsApp con successo, non sarai in grado di visualizzarle direttamente sul tuo iPhone perché esistono in formato file txt. Inoltre è possibile esportare queste chat solo individualmente e il processo sarà molto lento.

Spostare una singola chat WhatsApp da Android a iPhone con questi passaggi.

Passo 1. Apri WhatsApp sul tuo Android e trovi la chat che desideri passare sul tuo iPhone.

Passo 2. Tocca Altro dal menu a destra > Fai clic su Esporta Chat nella schermata.

Passo 3. verrà chiesto se Allega Media" o Senza Media. Scegli di allegare all'e-mail.

Passo 4. Clicca sull'opzione "Posta" e inserire il proprio account, quindi tocca "Invia".

Ora è possibile visualizzare le chat WhatsApp sul proprio telefono Android tramite e-mail.

È possibile trasferire chat WhatsApp da Android a iPhone con google drive

Per alcuni utenti Android, se avete effettuato un backup di WhatsApp su Google Drive, è possibile spostare le chat WhatsApp da Android a iPhone con Google Drive? La risposta è no. A causa dell'incompatibilità tra Android e iOS, puoi ripristinare il backup di WhatsApp solo su Android tramite Google Drive e non su iPhone.

Ma non è del tutto impossibile, abbiamo un'altra alternativa. Parliamo di questo eccellente software - AnyTans, che recupera il backup WhatsApp su iPhone da Google Drive in pochi minuti. Nessuna tecnologia richiesta, molto facile da usare, e supporta tutti i modelli di iPhone e l'ultimo iOS 15, ecco perché lo consiglio.

● Trasferire liberamente: supporto per il trasferimento di WhatsApp da Android a iPhone/iPhone ad Android

● Può anche trasferire vari dati da Android a iPhone, come foto, contatti, video, messaggi, ecc.

● Visualizza l'anteprima prima del trasferimento e puoi trasferire le chat di WhatsApp che desideri

● Può eseguire il backup dei dati WhatsApp su pc senza limiti di spazio.

Passaggio 1. Scarica gratuitamente AnyTrans sul computer > fai clic su Gestore Messaggi Social > Fai clic su Backup da Google Drive.

Passaggio 2. Accedi al tuo account Google e vedrai tutta la cronologia dei backup di Google Drive di WhatsApp > Scegli un backup per ripristinarlo.

Passaggio 3. Seleziona il tipo di file che si desidera recuperare. Prendi Messaggi per esempio.

Prima del ripristino:

Collega il telefono Android di origine per decifrare i messaggi: Installa la versione personalizzata di WhatsApp sul dispositivo Android di origine > Concedi l'accesso alla versione personalizzata di WhatsApp > Accedi allo stesso account Google Drive sulla versione personalizzata di WhatsApp e ripristina i dati di backup.

Passaggio 4. Dopo la decrittazione, puoi visualizzare i messaggi e selezionare quelli che desideri recuperare. Tocca Ripristina.

Suggerimenti Bonus

Con AnyTrans il trasferimento di dati da Android a iPhone non è più difficile. Con il metodo sopra descritto, dovresti sapere come ripristinare WhatsApp su iPhone dopo averne eseguito il backup su Google Drive. In realtà utilizzandolo, puoi anche trasferire direttamente collegando i tuoi telefoni Android e iPhone. Con così tante funzioni, perché non provarlo ora?

Conclusione

Introduciamo tre metodi per trasferire WhatsApp da Android a iPhone. Anche se Passa a iOS consente già il trasferimento da Android a iPhone, ma la maggior parte delle volte non vogliamo ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono. A questo punto, devi scegliere una via più semplice e veloce? AnyTrans non solo facilita il trasferimento, ma gestisce anche i tuoi dati WhatsApp in modo efficace. Il download è gratuito, perché non provarlo?