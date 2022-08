Monitor cardiaco: le funzionalità dell'apparecchio

All’interno di qualunque ambulanza è a disposizione un monitor cardiaco che serve, in maniera preponderante, a monitorare i parametri vitali del paziente in sede di spostamento e di trasferimento ad un ospedale. Infatti, qualunque ambulanza non serve solamente per trasportare le persone, ma per aiutare i pazienti con le loro patologie, il loro stato di salute che tende a fragilizzarsi lungo il viaggio.

Il monitor cardiaco fa leggere chiaramente i parametri vitali al medico o al paramedico che sta contribuendo ad assistere il paziente che è sopra l’ambulanza.

La prima cosa che viene monitorata chiaramente è il cuore, il suo battito, la pressione ma anche tutti i parametri che fanno riferimento alla respirazione, come la saturazione dell’ossigeno.altri parametri rilevati da questo tipo di monitor sono la temperatura corporea. Naturalmente questa analisi è fatta anche in modo da capire come più o meno questi parametri vitali agiscono lungo un periodo di tempo, perciò non è importante solo quello specifico momento, ma in realtà ci sono dei dettagli in più che i medici capiscono alla perfezione per riuscire a capire se è necessario un intervento o come modificare una situazione che sta peggiorando. Insomma, ciò che si vede dei parametri di vitali e se stanno migliorando o se stanno peggiorando sostanzialmente, lungo il viaggio, perché se la persona dovesse manifestare una problematica che si acuisce, il personale a bordo sarebbe lì apposta per cercare di intervenire e modificare la situazione in modo da correggerla in maniera positiva.

Spostarsi grazie ad un’ambulanza privata

Ci sono pazienti che, ad un certo punto della loro degenza potrebbero decidere di continuare a curarsi a domicilio, coadiuvati magari da infermieri professionali che assumono e monitorano i loro parametri vitali direttamente a casa. Però, andando appunto a lasciare il letto di ospedale, chiedendo le dimissioni, il problema di potersi spostare a casa in tutta sicurezza si manifesta. Ci sono delle persone che purtroppo non possono nemmeno rimanere seduto, ma vengono direttamente spostate in barella e magari attaccate ai loro macchinari. Queste persone non possono certo spostarsi con i mezzi pubblici o con una macchina qualunque e spesso hanno bisogno che qualcuno sia con loro, qualcuno di competente, un professionista che monitori l’intero viaggio. In effetti anche un piccolo spostamento potrebbe essere deleterio per una persona che già soffre, perché si tratta comunque di una condizione di scomodità, seppur un’ambulanza privata sia predisposta totalmente ad accogliere un degente, qualunque sia la sua condizione.

Il personale specializzato che viaggia a bordo di un’ambulanza privata alle medesime credenziali del personale che lavora in un ospedale pubblico o sta sopra un’ambulanza del 118, con la differenza che quest’ultima viene contattata solamente in caso di emergenza e non può essere utilizzata per il trasporto appena descritto, proprio perché si tratta di un viaggio che deve essere predisposto in anticipo e organizzato con molta cura, personalizzandolo in base alle necessità del paziente.

Basterà prendere contatto con la ditta scelta per riuscire ad avere un preventivo rispetto a questa forma di trasporto e per prendere accordi.