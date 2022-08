Al Parco Alpi Marittime si va alla scoperta del rapporto tra "Gli animali e noi"

Negli ultimi cinquant’anni, la natura ha riconquistato i suoi spazi sulle montagne: nelle valli sempre meno abitate e sfruttate per l’allevamento e per il legname, avanzano i boschi e aumenta la biodiversità di molti habitat alpini. Ma oggi le Alpi devono fare i conti con nuovi problemi: i cambiamenti climatici, l’urbanizzazione dei fondovalle, l’impatto crescente delle varie forme di turismo.



Infatti molte delle attività all’aria aperta che siamo abituati a considerare ”leggere” e ”innocue” non sono sempre così ”ecosostenibili”: spesso escursionisti, alpinisti, scialpinisti e fotografi inseguono la loro passione nei pochi ambienti appartati risparmiati dalla massa dei turisti, dove senza volerlo interferiscono con la fauna e con gli ecosistemi delicati delle praterie alpine, delle torbiere, dei torrenti, delle pareti, delle vette e dei ghiacciai. Il rischio è quindi quello di rompere l’equilibrio degli ultimi lembi di natura alpina ancora incontaminata.



Per questo, dopo la pubblicazione del pieghevole “Gli animali e noi” (in distribuzione gratuita negli uffici turistici) e i “Giovedì del Parco”, tour di serate dedicate alla fauna selvatica, le Aree Protette Alpi Marittime mercoledì 3 agosto inaugurano al Centro di visita del Parco a Terme di Valdieri una mostra con lo stesso titolo del depliant.



L'iniziativa è sostenuta ad una campagna di comunicazione sulle pagine Facebook e Instagram delle Aree Protette Alpi Marittime.



Esposizione, campagna di informazione e I giovedì del Parco (vedi sotto il calendario) hanno l’obiettivo di suggerire ai visitatori delle nostre montagne come migliorare l’approccio ad ecosistemi fragili come quelli che caratterizzano le aree protette con un linguaggio semplice e immediato, adatto anche ai bambini. Una sorta di "istruzioni per l'uso" per frequentare la montagna in modo più consapevole e “dal punto di vista” degli animali che nonostante le buone intenzioni dei turisti vengono sempre percepiti come predatori.



Con l'iniziativa "Gli animali e noi" si intende anche per dare risposta alle domande più frequenti dei turisti: E se voglio fare un’escursione con il mio cane? E se incontro il lupo? E su sentiero c’è una vipera? In ultimo con la mostra e le iniziative collegate, le Aree Protette Alpi Marittime intendono promuovere la "citizen scienze". La scienza partecipata è una metodologia di ricerca in cui si coinvolgono i fruitori della natura in un'operazione importantissima per le aree protette: la raccolta di dati sul territorio.



La segnalazione di animali marcati (camosci, stambecchi, rapaci) o di specie poco comuni sono un contributo di rilievo a progetti di monitoraggio e alla conservazione e gestione della fauna selvatica.



L’esposizione “Gli animali e noi” è realizzata con pannelli con brevi testi e illustrazioni di Alfredo della Valle e fotografie di Michelangelo Giordano, Paolo Masteghin, Francesco Panuello, Massimo Sommariva, Maurizio Zarpellon, e del personale delle Aree Protette Alpi Marittime.



La mostra sarà aperta la pubblico sino all’11 settembre con orario 10-13 e 14-18.30.