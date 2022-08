Boves, anche quest'anno il Gruppo Alpini in escursione sulla Bisalta

Il Gruppo Alpini di Boves non si è fatto mancare la solita escursione estiva in Bisalta, quest’anno propiziata da una stupenda giornata di sole.

Domenica scorsa, 31 luglio, una ventina di persone, non solo bovesane, si son trovate in vetta, nella tarda mattinata, per la tradizionale foto ricordo.

I partecipanti intendono ringraziare la famiglia Soffietti, i farmacisti bovesani (il dottor Maurizio è un appassionato escursionista), che, come tutti gli anni, hanno consegnato una targa ricordo.