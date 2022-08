Cuneo, comici cercasi: in Birrovia il primo 'Open Mic' della città

Che l'attività e gli appuntamenti organizzati dal 'Cuneo Comedy Night' alla Birrovia di Cuneo siano ormai un appuntamento imprescindibile per chiunque voglia godersi una serata di divertimento, è cosa nota. Iniziata alcuni anni fa, l'attività del gruppo - guidato e coordinato da Alessandro Cerato, stand-up comedian lui stesso - ha portato in città diversi degli attori di primo piano della scena comica italiana (primo fra tutti, nel 2019, Filippo Giardina con il suo spettacolo 'Formiche').



L'ultimo evento organizzato per la serata dell'11 agosto è un 'Open Mic'.

Che cosa sono? Serate di stand-up comedy aperta, nel quale a una sfilza di comici giovani o con materiale nuovo da provare viene data la possibilità di esibirsi per otto minuti a testa, testando se stessi e i propri lavori.

Le serate 'Open Mic', che per Cuneo sono una totale novità ma che si organizzano in tutto il mondo - e in Italia, ovviamente - da parecchio tempo, vengono spesso considerate la palestra dei comici. E, spesso, il loro primo vero 'palco di prova'.



Cuneo Comey Night accetta candidature e prenotazioni in vista della serata - tutte le info A QUESTO LINK - , che avrà inizio alle 21.30.