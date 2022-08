Mondovì celebra il grande successo ottenuto dalle "Vecchie Signore" con il restauro della Fiat X1/9

Il grande successo di pubblico riscosso dalla presenza delle “Vecchie Signore” a quattro ruote, evento che ha omaggiato il marchio Bertone e che ha animato il fine settimana di Mondovì, è stata anche l’occasione per presentare al grande pubblico (sono stati migliaia i passaggi di appassionati, ma anche tanti semplici curiosi) il restauro della Fiat X1/9 messo in atto dai ragazzi dell’istituto “Cigna – Baruffi – Garelli” e “CFP Cebano Monregalese”, con il supporto di due maestri restauratori, quali si possono definire Stefano Mirto e Marino Musso.

Si tratta di un progetto a cui tiene particolarmente Enzo Garelli e che sicuramente avrà un seguito nel futuro prossimo con altri restauri.

"Un progetto importante – afferma Garelli - inserito nel contesto del week end con le Vecchie Signore e associato all’evento supercar. Quest’anno è stato a marchio Bertone, al quale abbiamo voluto dedicare il secondo libro della collana “La Storia Siamo Noi” edita da CEM, intitolato “I Bertone” e scritto dal giornalista Gianni Scarpace. Una kermesse a cui crediamo e che è resa possibile da alcuni sponsor che credono in questo progetto”.

Parte importante della manifestazione è stata ancora una volta la Mostra Scambio ed esposizione di auto, moto, cicli e ricambi d’epoca. Un’area gestita da Paolo Boetti e Renato Vinai, che ha ospitato numerosi espositori, con un buon afflusso di gente.



Soddisfatto anche il presidente dell’Associazione La Funicolare: “Ringrazio tutti i protagonisti di questa tre giorni – dice Mattia Germone, -coloro i quali hanno collaborato per l’organizzazione di un'altra stupenda edizione di Mondovì e Motori. Partendo dalle “Vecchie Signore”, evento portante della tre giorni, ringrazio naturalmente Mario Garbolino che da sedici anni sceglie Mondovì per regalarci uno spettacolo unico nel suo genere. A ruota i miei complimenti vanno a Davide Peruzzi per la precisa organizzazione dell’evento Supercar, a Paolo Boetti e Renato Vinai, per la Mostra Scambio. Un ringraziamento doveroso poi ad Enzo Garelli per aver portato un altro progetto oltre all’idea della collana di libri “La Storia Siamo Noi”, quale il restauro.

Una menzione a Fabio Boggione, per il supporto operativo di ufficio stampa. Grazie infine alle amministrazioni comunali di Mondovì, Roccaforte Mondovì e Vicoforte, al Club Ruote d’Epoca Riviera Dei Fiori, all’ASI, alla Fondazione CRC, all’Associazione Amici di Prea, agli Artüsìn, all’Associazione Uniti per Prato Nevoso, a tutti gli sponsor, agli istituti scolastici “Cigna – Baruffi – Garelli” e CFP, al Museo della Stampa, all’ATL, alla Meta Autovetture, a Car Classic Garage, al Presidente del G.A.L. Mongioie Beppe Ballauri per i cento libri offerti ai partecipanti e naturalmente a tutte le strutture che ci hanno ospitato. Ultimi, ma sarebbero i primi, tutti i volontari di Mondovì e Motori, davvero fantastici e preziosi per la riuscita dell’evento”.