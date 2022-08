Bocce: l'Auxilium Saluzzo festeggia lo scudetto Under 15 nel volo

Decisamente un fine settimana positivo per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo: a dare le grandi e meritate soddisfazioni agli appassionati saluzzesi sono i giovani nelle specialità volo e nella specialità petanque.

Per la specialità volo, nella finale scudetto under 15 che si tenuta a Fagagna, in Friuli, presso la Bocciofila Quadrifoglio, il team saluzzese guidato dal direttore sportivo Paolo Costa ha conquistato lo scudetto edizione 2022 bissando il successo della passata stagione. Un trionfo meritato da parte della compagine saluzzese che nella fase eliminatoria aveva superato nel primo turno i liguri del Leverone per 9 a 3 ed il Buttrio di Udine per 10 a 3 nel secondo turno. In semifinale, Costa e compagni, incrociavano i padroni di casa del Quadrifoglio vincendo per 9 a 6. In finale, la squadra saluzzese incontrava come nella passata edizione, gli astigiani del Pro Valfenera; risultato finale di 10 a 2 per i saluzzesi che dopo il primo turno terminato sul 2 a 2, prendevano il volo e staccavano gli avversari.

La rosa a disposizione del direttore sportivo Paolo Costa era la seguente: Francesco Costa, Matteo Costa, Matteo Gionas Macario, Federico Bellino, Fabrizio Bollati Nicolò Buniva e Greta Buniva.

Per il sodalizio saluzzese si incrementa la bacheca degli scudetti giovanili che arriva a quota 13.

Nella specialità petanque in occasione dei campionati italiani giovanili under 15 ed under 18 di petanque che si sono tenuti a Saluzzo, presso il sodalizio della presidente Maria Grazia Lingua, il club del marchesato guidato dal direttore sportivo Pietro Fornetti conquista sei medaglie; tre ori, un argento e due bronzi. I metalli più pregiati portano la firma di Martina Rinaudo nel combinato under 15, di Nicolò Moine e Michele Vittone nella prova a coppie under 18 e con Michele Vittone nella prova individuale under 18; argento con Michele Vittone nel tiro di precisione under 18, e due bronzi con Nicolò Moine nel tiro di precisione under 18 e con Martina Rinaudo e Gioele Nicolino nella prove a coppie under 15.

Sono intervenuti alle cerimonie di premiazione per la Federbocce, il consigliere nazionale Sergio Ripamonti, il presidente regionale piemontese Claudio Vittino ed il delegato provinciale cuneese Valter Ambrogio; per il Comune di Saluzzo il Vice Sindaco Franco Demaria e l’assessore alla politiche culturali e pari opportunità dss. Attilia Gullino ed il presidente del sodalizio saluzzese Maria Grazia Lingua. La direzione di gara della tre giorni è stata affidata a Bruno Costamagna, Marco Voglino, Claudio Mamino e Mario Occelli.