Chiuderà a fine mese la retrospettiva di Daniele Fissore al "Muratori-Cravetta" di Savigliano

Sabato 6 luglio la visita di un gruppo del RC Savigliano al palazzo "Muratori-Cravetta" e alla mostra retrospettiva di Daniele Fissore (aperta da marzo e in conclusione a fine mese).



Il Palazzo, nel secolo scorso già sede di Prefettura, era nato in epoca dall'accorpamento di tre proprietà nobiliari: Corvo, Tapparelli e Muratori. Luogo di cinquecentesco soggiorno del Re di Francia Francesco I e Imperatore Carlo, e di morte del duca sabaudo Carlo Emanuele I, nel XVI secolo inizia quella trasformazione di forma ed eleganza con Francesco I Cravetta e terminata con il nipote Giovanni Francesco II.



Protagonista, Ercole Negri di Sanfront. La città di Savigliano, con questo evento, celebra una parte della sua storia e quella di un suo cittadino importante, il pittore Daniele Fissore, nato a Savigliano nel ’47, mortovi, dopo varie esperienze anche all’estero, a settant’anni. Era noto da noi con vari temi, specie le distese verdi e marine, i picnic, colline e vigneti, ritratti, “eroi”, insegne murali di vetrine, le grandi schiene rosse.



La mostra documenta il percorso d’una vita, troppo presto interrotta. Ricordava Daniele quanto fosse grato per avere frequentato il liceo classico in quanto ciò gli aveva fornito un metodo con cui affrontare ogni opera fin dal primo segno. Nell’occasione, i presenti hanno avuto modo di ammirare alcuni parchi di case private ricevendone notizie storiche ed urbanistiche