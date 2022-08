In Granda più autobus 'green' che nel resto del Piemonte ma il 20% ha oltre 20 anni

Fotografano una provincia di Cuneo vivace, con qualche reticenza ad accogliere le ultime tecnologie 'green' ma con la difesa dell'ambiente ben fissa in mente e, soprattutto - e un po' a sorpresa - non così 'anziana' come si potrebbe pensare, i dati relativi al secondo osservatorio sui macro-trend del trasporto pesante lanciato dal gruppo Continental.

Parliamo, ovviamente, di mezzi pesanti (dedicati al trasporto merci e al trasporto di persone). I dati di Continental - che si rifanno all'anno scorso - denotano in particolare una spiccata vivacità della Granda sotto l'aspetto delle immatricolazioni annue, e una percentuale molto elevata di mezzi Euro 5 ed Euro 6.

La Granda cresce sulle immatricolazioni

Sempre più mezzi pesanti, quindi, sia per il trasporto merci che per il trasporto persone. Se il secondo dato si attesta su un +94,1% di mezzi immatricolati nel 2021, il primo tocca il +37,2%, dato che risulta superiore a quello nazionale (+23,2%) ma inferiore a quello regionale (+36,1%).

Tra i mezzi cuneesi trionfa il gasolio, ma spopolano Euro 5 e Euro 6

Il 94,5% degli autocarri merce cuneesi sfrutta il gasolio, la percentuale più alta in Piemonte. Elettrico e ibrido - un po' ovunque, c'è da dire - non superano lo 'zero virgola'. Discorso analogo anche per il trasporto persone, dove il 99,1% dei mezzi risulta alimentato a gasolio.

Ma dove davvero spicca la provincia di Cuneo è la presenza delle categorie 'Euro' meno inquinanti: il trasporto merci risulta al 38,9% (dato più alto in Regione) e quello di persone al 35,9%. Al 26,2% e al 19,9% rispettivamente le categorie Euro 0-2, le più inquinanti.

Anzianità dei mezzi, a Cuneo oltre il 20% degli autobus supera i 20 anni

La concentrazione più alta in Piemonte di mezzi per trasporto merci di 'età' compresa tra gli 0 e i 10 anni (37,1%) tocca proprio la nostra provincia Granda, dove i mezzi più anziani scendono invece al 26,8%

Per quanto riguarda gli autobus il trend si capovolge, anche se il 20% della Granda nel numero di autobus con almeno 20 anni di servizio rimane sotto la media regionale. Al 16,3% la concentrazione di autobus nella fascia 0-5.