Cossano Belbo, terminati i lavori al ponte dei Marchesini

Si sono conclusi i lavori al ponte dei Marchesini di Cossano Belbo. Affidati alla ditta SAM di Monforte, che ha concluso prima della pausa di ferragosto.

Grazie ad un contributo ministeriale di 100.000 euro al quale si sono aggiunti 90.000 euro di fondi comunali, sono stati realizzati i lavori di risanamento delle arcate, lo scaricamento del manto stradale, la sua impermeabilizzazione, la nuova asfaltatura, il convogliamento delle acque e la sistemazione dei parapetti.

Il ponte è stato inoltre alleviato di oltre 280 tonnellate di materiale presente sul fondo della carreggiata stradale , derivante da diversi rifacimenti del manto bituminoso, ma non solo.

Per permettere i lavori il ponte è stato interdetto al transito per oltre 2 settimane, chiusura dovuta anche ad imprevisti tecnici, con notevoli disagi per gli abitanti della zona obbligati ad utilizzare percorsi alternativi più lunghi e difficoltosi .

L’Amministrazione comunale ha voluto che i cittadini fossero dunque presenti al taglio del nastro, sia per scusarsi dei disagi arrecati loro, ma anche per spiegare nel dettaglio i lavori eseguiti. Il tutto in una logica di dovuta trasparenza dell’utilizzo di fondi pubblici.

Durante l’incontro l’Amministrazione ha informato la cittadinanza anche circa i lavori in corso di esecuzione in piazza Balbo.

Una simpatica foto di gruppo ha concluso la riunione all'aperto, in un clima di serena fiducia per il futuro di Cossano Belbo.