Dopo i numerosi controlll, i senzatetto non occupano più l'ingresso della Casa della Sostenibilità

Nei giorni scorsi avevamo scritto un articolo sulla Casa della Sostenibilità, la struttura comunale presso il parco della Resistenza di Cuneo, per anni gestita da privati.

https://www.targatocn.it/2022/07/27/leggi-notizia/argomenti/cronaca-1/articolo/la-casa-della-sostenibilita-di-cuneo-inaugrata-a-fine-aprile-rifugio-notturno-per-i-senzatetto.htmlInaugurata lo scorso 29 aprile, sede di laboratori a tema ambientale, attualmente è chiusa in vista dell'autunno, quando ripartirà la programmazione. E proprio perché chiusa, ultimamente era diventata rifugio per un paio di senzatetto, che trascorrevano la notte proprio davanti alla porta di ingresso.

Ne erano scaturite polemiche e segnalazioni, anche perché si tratta di un'area molto frequentata e dal grande valore, anche simbolico, per la città, con il monumento alla Resistenza,

A distanza di una settimana non ci sono più segnali della presenza di persone che bivaccano o dormono in quell'area. Il comandante della Polizia Municipale aveva garantito un maggior presidio dell'area, con frequenti passaggi da parte degli agenti in coordinamento con la Polizia di Stato. I controlli hanno avuto l'esito sperato: ora, all'ingresso della Casa della Sostenibilità, non dorme più nessuno.