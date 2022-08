Terminano i lavori di rimozione delle decorazioni dell'Illuminata in via Roma a Cuneo

Si sta concludendo questa mattina 3 agosto la rimozione delle decorazioni che, per un mese, hanno abbellito via Roma.

Filari di lanterne a forma di fiore, dai colori cangianti, accese il 1° luglio in occasione dell'Illuminata 2022, decisamente diversa rispetto all'allestimento degli scorsi anni. Un modo per celebrare l'estate in vista della seconda edizione invernale e natalizia, quando torneranno le luminarie e i grandi portali.

Sono stati i fiori i grandi protagonisti di questa edizione: il momento più atteso quello dell'Infiorata in onore della Madonna del Carmine, lo scorso 16 luglio, con la creazione dei disegni floreali in Contrada Mondovì e via Roma, a cura degli artisti infioratori di Sassello, dei fiorai e vivai di Cuneo e dei volontari dell'Illuminata.