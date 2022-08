Venerdì 5 agosto riapre il Coni Veja-Bonfante dopo mesi di lavori. Ultimi ritocchi in corso

Sono in corso gli ultimi ritocchi ma è stato smantellato il cantiere, durato mesi, tra via Roma e via Peveragno a Cuneo, per la rimessa a nuovo del Coni Veja, bar storico del centro cittadino.

La nuova scritta segna il nuovo corso di un bar appartenuto e gestito dalla famiglia Tallone per 46 anni. Adesso si chiamerà Coni Veja-Bonfante. Perché è stato proprio Bonfante a prendere in gestione il locale, un'altra famiglia storica della città.

Stamattina erano tante le persone intente a curare gli ultimi dettagli ed è già stato predisposto l'allestimento del dehor, in vista dell'apertura annunciata per venerdì 5 agosto.