Gianna Gancia: "Il reddito di cittadinanza misura sbagliata che aiuta chi non ne ha bisogno"

"Complimenti alla Guardia di Finanza di Torino per aver smantellato un sistema che permetteva a cittadini stranieri, in prevalenza romeni, di percepire indebitamente il reddito di cittadinanza, con ben 314 truffatori che avrebbero intascato complessivamente circa 1,4 milioni di euro presentando documentazioni false".



Lo afferma l’on. Gianna Gancia, Europarlamentare della Lega.



"Questo ennesimo caso di cronaca dimostra che il reddito di cittadinanza sta finendo anche nelle tasche di lavoratori in nero, truffatori e criminali, come appunto ci raccontano ogni giorno le cronache e le indagini. Perché invece non utilizziamo queste risorse per tagliare le bollette di luce e gas, per le famiglie e per le imprese?"