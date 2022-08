Pannello solare portatile: uno strumento da viaggio indispensabile

Quando si parte in vacanza con il camper, in tenda o anche in bici per immergersi nella natura, per un certo periodo di tempo, l'accesso all'energia elettrica può essere un grosso problema che è importante tenere in considerazione. Oggi, indipendentemente dall'attività all'aperto che prevedi di fare, spesso è necessario disporre di una soluzione di alimentazione per caricare tutti i tuoi dispositivi elettronici.

I pannelli solari portatili stanno diventando sempre più efficienti e ora possono seguirti ovunque durante le tue avventure, senza occupare troppo spazio e senza essere troppo fragili. Tuttavia, ci sono molti modelli diversi e può essere difficile scegliere in base a prezzo, qualità, potenza e altre caratteristiche. In questo articolo, ci concentreremo più specificamente sui pannelli solari fotovoltaici portatili, che sono un adattamento dei pannelli solari convenzionali che si trovano ad esempio sui tetti delle case. Sono più piccoli e meno potenti ma saranno più che sufficienti per le tue attività all'aperto.

L'energia solare è più comune tra i viaggiatori con lo zaino in quanto i pannelli si agganciano facilmente allo zaino e possono caricare tutti i piccoli dispositivi mentre siamo impegnati a fare altre cose, facendoti risparmiare tempo. Insomma, è sempre pratico averne uno con te!

Cos'è un pannello solare portatile?

Sebbene tutti sappiano cos'è un pannello solare, è sempre bene approfondire alcune nozioni di base. Chiamati anche pannelli solari flessibili, questi pannelli sono per molti versi paragonabili a quelli che adornano i tetti delle nostre case. Si tratta di pannelli di celle fotovoltaiche monocristalline che immagazzinano la radiazione luminosa per trasformarla in energia elettrica utilizzabile.

Come funziona un pannello solare portatile?

Il pannello solare da viaggio risponde allo stesso meccanismo della versione originale. Riesce infatti a catturare e immagazzinare l'energia emessa dal sole per sfruttarla e ridistribuirla, basta mettere il pannello solare in piena luce, possibilmente con tempo soleggiato per diverse ore. Il pannello solare ti permetterà di caricare molti dispositivi elettronici come uno smartphone, una fotocamera, un tablet, un orologio connesso, un GPS, un laptop o anche una fotocamera. Funziona come una batteria esterna, ma con energia verde al 100% che non rilascia GAS.

Questo oggetto è adatto per molte attività all'aperto. Porta con te il tuo pannello solare portatile ovunque: camping, trekking, trail, running, sci, spiaggia e così via. Se sei un viaggiatore intrepido, il pannello solare ti permetterà di aumentare notevolmente la tua autonomia energetica.

Quali sono i vantaggi di un pannello solare portatile?

Questo accessorio può essere molto utile. Infatti, oltre a permetterti di risparmiare energia, ha molte qualità:

È un accessorio ecologico

Pieghevole, compatto, può essere portato ovunque con te

Ti consente di caricare tutti i tipi di dispositivi con porta USB

Aumenti la tua autonomia energetica: non c'è bisogno di tornare a casa per ricaricare i tuoi dispositivi

Energia verde e rinnovabile: La risorsa principale di un pannello solare portatile è la fonte di energia che utilizza per generare elettricità. L'energia solare, infatti, è un'energia rinnovabile e non inquinante. Consumando l'elettricità prodotta dal tuo pannello solare portatile, riduci il tuo impatto sull'ambiente!

Attrezzatura resistente e pratica: Inoltre, un pannello solare portatile permette di ricaricare i propri dispositivi elettrici anche in assenza di prese elettriche, utile in molte circostanze. Si tratta quindi di un equipaggiamento particolarmente pratico, che risulta anche leggero e compatto. Così puoi portarlo con te ovunque tu vada! La maggior parte dei pannelli solari portatili sono resistenti e impermeabili e possono resistere a temperature estreme (solitamente comprese tra -40° e +60°).

Batterie e loro capacità di accumulo

Alcuni pannelli solari possono essere forniti con una batteria di accumulo che può essere integrata o separata dal pannello. Tuttavia, che tu ne scelga uno con batteria in dotazione o meno è più saggio averne sempre uno con te per i motivi visti sopra. Esistono 2 tipi di caricabatterie solari che possono accompagnarti oltre al pannello solare stesso.

Sono abbastanza popolari e possono adattarsi a te a seconda delle tue esigenze e attività:

Il pannello solare "classico", che ti darà la possibilità di ricaricare in anticipo la tua batteria esterna, così potrai lasciare il tuo pannello nel tuo camper o a casa e prendere la batteria solo quando fai escursioni o fai qualsiasi attività. Sebbene un pannello non occupi molto spazio, vale sempre la pena risparmiare più spazio durante una lunga uscita all'aperto.

Il pannello con batteria integrata o batteria solare portatile che si collega ad una batteria di tipo powerbank, ti permetterà di creare energia non appena la batteria è scarica. Grazie a ciò sarà facile accumulare energia fotovoltaica e trasformarla in energia elettrica per immagazzinarla per un uso successivo.

La potenza di uscita

La potenza di uscita di un pannello solare è una caratteristica da considerare nella scelta perché deve essere uguale alla tensione di ingresso della batteria del tuo dispositivo elettronico o della tua batteria esterna. Sebbene, al giorno d'oggi, la maggior parte dei pannelli solari portatili sia in grado di ricaricare i tuoi piccoli dispositivi elettronici (come smartphone, tablet, ecc.), non tutti sono necessariamente in grado di fornire energia sufficiente per ricaricare con successo la batteria di un laptop.

Quindi assicurati di pensare in anticipo a questo dettaglio per non essere sorpreso una volta che viaggi. Se stai cercando un pannello solare in grado di caricare i tuoi piccoli dispositivi, allora dovresti essere soddisfatto di una potenza di 5V. Se invece stai cercando una batteria portatile in grado di ricaricare ad esempio i tuoi laptop, allora avrai bisogno di una capacità di uscita compresa tra 12V e 24V. Di per sé la scelta della potenza dipende dall'uso che se ne fa: se si fa un'escursione, in bicicletta o si viaggia in camper, il peso da trasportare può affaticarti più o meno a lungo termine, il che lo rende quindi un fattore determinante.

Se ti stai chiedendo cosa c'entra il peso con esso, è perché più potenza ha un pannello solare, più è pesante (se ha una batteria integrata, questo aggiunge anche qualche grammo). Se il vostro pannello è destinato ad essere indossato quotidianamente: meglio interessarsi a modelli fino a circa 40W (per un peso che varia il più delle volte tra 200 e 600 g, a seconda della marca). Questo dovrebbe essere sufficiente per te se vuoi solo caricare piccoli dispositivi.

Ad esempio, è possibile caricare il tuo laptop da 1 a 4 volte con questo tipo di alimentazione. Se si tratta di partire in camper o in auto, si può optare per un pannello con una potenza di 80W (che pesa circa 2kg), o anche considerare modelli più potenti da 200W (per circa 5kg). Con questo tipo di dispositivi è possibile caricare più dispositivi più o meno grandi contemporaneamente. Inoltre il peso non è necessariamente un problema perché è più facilmente trasportabile in auto o in furgone rispetto a quando siamo a piedi.

In conclusione

Per fare un trekking, andare in kayak o in camper, il pannello solare al tuo fianco è molto utile una volta che si parte per un'avventura. Poter caricare il tuo cellulare, la batteria della tua fotocamera o anche il tuo laptop a seconda della capacità totale del tuo pannello solare, quest'ultimo ti renderà più indipendente e ti permetterà di viaggiare senza preoccuparti di rimanere senza batteria per continuare a seguire il tuo percorso grazie al tuo GPS che può essere ricaricato in ogni circostanza.



Quando scegli il tuo pannello solare in fase di acquisto, considera quali dispositivi ti serviranno per caricare di più e in quali condizioni ti troverai.