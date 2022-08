La "Tosca" di Puccini in scena a Limone Piemonte

L’opera lirica protagonista al Teatro Alla Confraternita di Limone, dove andrà in scena giovedì 4 agosto la Tosca di Giacomo Puccini, con la regia di Fabio Buonocore e la direzione artistica di Mirella Caponetti.



Appuntamento alle 21 per intraprendere un viaggio nella Roma papalina dell’Ottocento ed assistere ad una struggente storia di potere, passione e inganni. Un melodramma in tre atti, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica tratto dall'omonimo dramma di Victorien Sardou, che vedrà esibirsi sul palcoscenico artisti professionisti che cattureranno l’attenzione del pubblico interpretando le famosissime arie del capolavoro pucciniano.



A dar voce e corpo a Floria Tosca, la cantante lirica disposta a tutto pur di salvare l’amato Mario Cavaradossi, giovane pittore rivoluzionario torturato e condannato a morte dal barone Scarpia per aver coperto la fuga dell’amico Angelotti, è Natasa Kàtai, soprano che ha già cantato questo ruolo riscontrando lusinghieri successi. La affiancano Alberto Profeta, tenore di prim’ordine dalla possente voce nei panni di Cavaradossi, ruolo già ricoperto nei più grandi teatri internazionali, e l’altrettanto talentuoso Alessio Quaresima Escobar, che interpreterà il perfido Barone Scarpia.



I personaggi che ruotano intorno ai protagonisti sono tutti all’altezza dei loro ruoli: il basso Andrea Carcassi sarà Angelotti, il giovanissimo baritono Denis Bongiovanni interpreterà il Sagrestano, il tenore Daniele Di Tommaso darà voce a Spoletta, il basso Giovanni Battaglino sarà Sciarrone, il baritono Luca Barbieri vestirà i panni del Carceriere e il mezzosoprano Nina Franco, giovanissima artista, canterà lo stornello del pastorello.



Al pianoforte, al posto di Giuseppe Cinà, assente per motivi famigliari, ci sarà il Maestro Marzio Fullin, che avrà l’onere di sostituire l’orchestra, insieme a Michela Varda, che suonerà al suo fianco l’organo nell’imponente scena del “Te Deum”.



Regia, scene e costumi sono affidati al regista Fabio Buonocore. Al coro lirico ADF e all’Ensemble La Voix Humaine saranno affidate le parti corali dell’opera. Un cast dunque di alto livello che darà il meglio per ottenere un nuovo e grande successo.



Ingresso: 15 euro. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico di Limone (0171/925281)