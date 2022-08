Peveragno: tutto pronto a San Rocco per la festa patronale

La frazione San Rocco di Peveragno è più che pronta a festeggiare, anche quest'anno, il proprio patrono.

Per l'occasione è stata organizzata, in piazzetta della Madunina per le 20 di sabato 13 agosto, la 'cena in strada'. Tutti i residenti e i simpatizzanti sono invitati a partecipare, portando da casa del cibo: lo si mangerà, poi, tutti insieme in un momento conviviale.

'La bottega di Silvy' e il bar 'Freestyle' offriranno assaggi di formaggi e il caffè.

Prenotazioni sino al 10 agosto presso i due locali.