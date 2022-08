Torna il Motoraduno Vigili del Fuoco Cuneo: tutti in sella verso il Colle della Lombarda

Sabato 3 settembre il "Motoclub Vigili del Fuoco Cuneo" organizza il quarto motoraduno, aperto a tutti.

Il ritrovo sarà alle 8.30 sul piazzale antistante la caserma centrale, dove i centauri saranno accolti con un caffè e brioches.

La partenza è prevista per le ore 10. Si parte con un giro in città, per poi percorrere la valle Stura raggiungendo il Colle della Lombarda, dove alle 13 ci sarà la mitica polentata.

Iscrizione 15,00 pranzo - 15,00 cena

Chi vorrà potrà pernottare nel rifugio con il proprio sacco a pelo, al costo di 10 euro, presso l'albergo rifugio San Gioachino, prenotando al numero 0171/959125

Aperto a tutti. Prenotazione entro 28/08/22 con bonifico intestato a: Associazione Nazionale VV.F. Cuneo, causale: 4 Motoraduno. info Silvio 3356671438 e Roberto 3315783552