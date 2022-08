Borgo, la lista civica “Realizziamo Insieme” di Paolo Giraudo diventerà un'associazione

Non è uno di quelli che vuole stare seduto a “scaldare il banco”. Ecco che Paolo Giraudo - 39 anni, candidato sindaco alle ultime elezioni di Borgo San Dalmazzo, ora consigliere comunale di minoranza - ha deciso di mettere a frutto il grande lavoro svolto durante la campagna elettorale.

L'annuncio sulla sua pagina social: “Care Amiche e cari Amici, siamo felici di annunciarvi in anteprima che il progetto che abbiamo lanciato creando la Lista Civica Realizziamo Insieme, e che continua a livello amministrativo con la nostra presenza all'opposizione in Consiglio Comunale, aggiungerà un nuovo importante step. Per poter continuare non solo a dialogare con voi ma anche a organizzare iniziative utili per la nostra città, Realizziamo Insieme diventerà presto un'associazione.

Stiamo organizzandoci per lanciare questo nuovo progetto il prossimo autunno, e naturalmente vi terremo informati attraverso questa pagina”.

Raggiunto al telefono, ha spiegato che l'associazione “si occuperà soprattutto di organizzare eventi che possano rilanciare il turismo ma anche incontri di stampo sociale”.

“Partiremo dopo le ferie estive, dal mese di settembre – conclude il consigliere Paolo Giraudo -. Presto contatteremo tutte le associazioni del territorio per poter lavorare in sinergia. Nel gruppo c'è una parte dei candidati consiglieri che avevano composto la lista ma siamo aperti a tutti coloro che abbiano voglia di fare e di mettersi in gioco per la città”.

Per contattarlo https://www.facebook.com/paologiraudofi/ - https://www.facebook.com/borgosandalmazzo2022/