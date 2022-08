Dalla ‘Notte in rosso’ al padel: Cavour festeggia San Lorenzo

Spettacoli, tornei e convivialità per la festa patronale di Cavour: numerosi gli appuntamenti della Festa di San Lorenzo, dal 4 al 10 agosto.

“Le partecipazioni ai nostri eventi sono sempre state numerose, anche nei periodi più difficili – sottolinea Marcello Bruno, presidente della ProCavour, che organizza la manifestazione –. Lo spirito che contraddistingue il nostro paese è quello della convivialità, che speriamo possa continuare a estendersi a tutti i visitatori con le nostre iniziative”.

Sabato 30 luglio ci sarà il primo assaggio della festa, con lo spettacolo teatrale ‘Volavo con Lui’, incentrato sulla figura di Fausto Coppi, a cura della Compagnia Teatrale ‘Quelli dell’Isola’ e del gruppo ‘4 Chiacchiere da Bar’. Lo spettacolo si svolgerà all’Abbazia di Santa Maria, in via Saluzzo 72, alle 21, con ingresso libero.

Sempre all’Abbazia si darà inizio agli eventi del lungo finesettimana di celebrazioni della festa patronale. Giovedì 4 si terrà, alle 21, il concerto ‘Oliver River Gess Band’, a cura di Donne Insieme e della ProCavour; il costo del biglietto è di 8 euro. Il complesso abbaziale sarà ancora protagonista con ‘Turisti a casa nostra: l’Abbazia di Santa Maria’ alle 21 di venerdì 5 agosto, in piazza San Lorenzo: il gruppo 4 Chiacchiere da bar e il gruppo di Ricerca Storica della ProCavour e del Museo Archelogico di Caburrum narreranno la storia del luogo e ne mostreranno le bellezze. Venerdì sarà anche la prima giornata delle giostre in piazza Solferino, presenti fino a martedì 9.

Nella serata di sabato 7 le vie del paese saranno animate da intrattenimenti musicali e proposte gastronomiche degli esercenti locali con la settima edizione della ‘Notte in rosso’, festa in cui si invitano i partecipanti a vestirsi di questo colore. Novità di quest’anno è l’osservazione astronomica sulla Rocca di Cavour, dalle 21,30 alle 23, in compagnia dell’astrofilo Bartolomeo Bertinetto. Saranno allestite postazioni con telescopi nella zona della panchina gigante, il punto meno illuminato della Rocca; per la salita e discesa a piedi saranno predisposte lampade per illuminare e segnalare tutto il percorso, ma si consiglia comunque di munirsi di torce. Nella mattina di domenica 7 agosto si terrà ‘Cavour in piume’, la mostra-mercato ornitologica e di animali da cortile, mentre alla sera suonerà il gruppo ‘Vanni ’60’ all’Ala comunale di piazza Sforzini, a partire dalle 21. Lunedì 8 agosto si terrà, al Palasport in via Vigone 4 alle 20,30, una gara di bocce matte tra gli amministratori dei comuni appartenenti alla ‘Strada delle Mele’, circuito lungo 150 km che attraversa i territori frutticoli di 14 municipalità; alle 21, all’Ala comunale, ci sarà la serata di danze occitane a cura dei ‘Danzatori di Bram’, con l’accompagnamento dei polistrumentisti Dino Tron e Simone Lombardo.

Nella mattinata di martedì 9 il mercato settimanale si amplia nella tradizionale Fiera di San Lorenzo, e dalle 16 i giostrai lanceranno la promozione ‘prendi 4 e paghi 2’. Alle 21 si terrà il concerto ‘Sensazioni’ della Tribute Nomade Band all’Ala comunale. La festa si concluderà mercoledì 10, il giorno di San Lorenzo, con un torneo di padel alla baraonda al Palasport dalle 20 – per informazioni e iscrizioni, contattare l’Asd Polisportiva Cavour –, e la messa con la processione del Santo patrono per le vie del paese dalle 20,30.

