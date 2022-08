Il Centro di Salute Mentale e Comunità alloggio di Boves ha ricevuto in donazione tavolo e sedie da giardino dalla Leva di Boves del 1982.

Gli ospiti e gli operatori delle Comunità Alloggio ringraziano di cuore: "Grazie per aver donato l'arredo da esterno che d'ora in avanti ci permetterà di godere appieno del bel giardino a nostra disposizione. Mai regalo è stato più utile in questa estate afosa!"