Calcio: Fossano, alle 17 test amichevole con il Tre Valli

(Fossano in azione in una foto di repertorio)

Archiviato il primo test stagionale, a Vinovo contro la Juventus U23 (4-0 per i bianconeri il risultato), il Fossano di Fabrizio Viassi è pronto ad un'altra gara amichevole finalizzata a perfezionare la preparazione in vista della prossima stagione.

Nuovo allenamento congiunto per i blues che nella giornata odierna sfidano il Tre Valli sul terreno del Pochissimo con fischio d'inizio alle ore 17.

Sedute pomeridiane (dalle 16) in programma giovedì e venerdì mentre sabato 6 si torna in campo, in questo caso all' "Augusto Manzo" di Alba, per affrontare l'Albese (ore 17).