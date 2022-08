Corsa in montagna: squadre ed atleti cuneesi sugli scudi nei trofei regionali

Foto archivio dei campioni regionali 2021 di corsa in montagna (fidal piemonte)

Prosegue la stagione della corsa in montagna regionale.

Per quanto riguarda il Trofeo ECO Piemonte sono tre le prove al momento disputate sulle otto in calendario: Cervasca (CN, Bagnolo Piemonte (CN) e Fabbrica Curone (AL).

La classifica di società al momento vede al comando la Pod. Valle Varaita sia al maschile che al femminile. Sul podio provvisorio anche GSA Valsesia e ASD Dragonero a posizioni invertite tra classifica maschile e femminile (Valsesia davanti tra gli uomini, Dragonero tra le donne).

Manuel Solavaggione (Pod. Valle Varaita) al momento è il leader della classifica generale maschile davanti ai compagni di club Lorenzo Secco e Gabriele Barile. Al femminile guida la classifica Eufemia Magro (ASD Dragonero) seguita da Maria Giovanna Cerutti (GSA Valsesia) e da Matilde Bagnus (Pod. Valle Varaita).

Volge invece al termine il percorso del Campionato Regionale Assoluto e master di corsa in montagna, articolato su tre prove. Dopo Cervasca e Fabbrica Curone (AL), sabato 6 agosto a Ceppo Morelli (VB) è in programma l'ultima prova, in occasione della quale verranno consegnate le medaglie e le maglie di campione regionale.

Al femminile, la classifica generale è guidata da Eufemia Magro su Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti), terza Maria Giovanna Cerutti. Per quanto riguarda le classifiche di categoria, Fabiana Valente (Pod. Valle Varaita) è al comando tra le juniores, Irma Chiavazza (Atl. Saluzzo) tra le promesse. Al maschile, la classifica ricalca quella provvisoria del Trofeo EcoPiemonte con Solavaggione davanti a Secco e Barile. Lorenzo Filiè (GSA Valsesia) guida la classifica della categoria promesse mentre tra gli juniores è un testa a testa tra i due compagni di squadra e di nazionale Elia Mattio e Simone Giolitti, appaiati al comando con 40 punti. A Ceppo Morelli verranno assegnati anche i titoli regionali master. Al momento, per le varie categorie, questa è la situazione al comando: SF35 Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita), SF40 Simona Demaria (Pod. Vallegrana), SF45 Eufemia Magro (ASD Dragonero), SF50 Monia Bacchetta (Genzianella), SF55 Loredana Fausone (Brancaleone Asti), SF60 Maria Giovanna Cerutti (GSA Valsesia), SF65 Maria Maddalena Borretta (Vittorio Alfieri Asti), SF70 Anna Maria Tallone (Pod. Buschese), SF75 Daniela Bruno Di Clarafond (ASD Dragonero). Al maschile SM35 Martin Dematteis (Sportification), SM40 Carlo Torello Viera (Genzianella), SM45 Ignazio Silvestro (Pod. Valle Varaita), SM50 Achille Faranda (Brancaleone Asti), SM55 Marco Degiovanni (Pod. Valle Varaita), SM60 Piero Paolo Musso (Vittorio Alfieri Asti), SM65 Filippo Pignone (Atl. Giò 22 Rivera), SM70 Carluccio Chiara (GSA Valsesia), SM75 Claudio Milan (Atl. Susa Adriano Aschieris), SM80 Carlo Marino (ASD Baudenasca)