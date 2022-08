baciarsi al Bourgat: un cuore per gli innamorati e per chi si vuole bene a Monterosso Grana

#baciarsi al Bourgat

E' questa l'iniziativa lanciata dal Comune di Monterosso Grana. Un'idea del suo vulcanico sindaco Stefano Isaia con la collaborazione di un consigliere, Pierapaolo Arneodo, con la passione per la lavorazione del legno.

Ne è nato uno scorcio dedicato ai romantici di ogni età, ai locali e ai turisti o a chiunque voglia scambiarsi un bacio. Una panchina con alle spalle un cuore, posizionata di fronte al Municipio del piccolo paese della Valle Grana.

"Il bacio è la cosa più bella che c'è, un momento di felicità che celebra l'amore e la condivisione. Questa è un'iniziativa che vuole essere inclusiva, davvero per tutti. La pandemia ci ha rubato i contatti fisici, gli abbracci, i baci. Con questo cuore speriamo che le persone si ricordino che il contatto fisico resta una delle cose più belle e magiche che possiamo vivere", spiega il primo cittadino, che evidenzia come la quotidianità ci faccia dare per scontate le cose semplici, che in realtà sono le più potenti.

Un cuore a Monterosso Grana, dunque, per celebrare l'amore e per ricordarci di prenderci del tempo per noi, dedicandoci un momento di affetto in questo mondo frenetico. Con un bacio e con un contest che potrebbe, perché no, diventare un calendario del paese con le foto più belle, come quello realizzato nel 2020, con le foto del contest #lasediaelaneve.