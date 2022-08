Continuano i lavori di fresatura, bitumatura e stesa della segnaletica orizzontale in diverse strade del centro di Cuneo. Si sta per ultimare l'intervento in corso Giovanni XXIII, il Lungogesso e le strade nell'area delle Poste centrali.

Interessati anche i controviali e le aree sosta lungo il viale degli Angeli.

Il cantiere si sposta di giorno in giorno, con i relativi divieti, di accesso e di sosta.