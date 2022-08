Borgo, manifestazione di interesse alla nomina di scrutatore per le elezioni del 25 settembre

E' possibile avanzare la propria manifestazione di interesse alla nomina di scrutatore per le elezioni del 25 settembre. Lo comunica il Comune di Borgo San Dalmazzo.

Requisito per la nomina di scrutatore è l’iscrizione all’Albo degli scrutatori del Comune di Borgo San Dalmazzo, così come aggiornato al mese di gennaio 2022.



Hanno la priorità, secondo i criteri indicati dalla Commissione Elettorale Comunale, i disoccupati, coloro che sono in attesa di prima occupazione e gli studenti non lavoratori di età inferiore ai 25 anni al 25 settembre 2022.



Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro martedì 30 agosto 2022.



Modalità di presentazione:



- consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Borgo San Dalmazzo;

- invio alla pec: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it;

- invio alla mail: elettorale@comune.borgosandalmazzo.cn.it;



Per info: Ufficio Elettorale - 0171754122