Da Cuneo a Trento: il Cap. Gianluigi Mariani diventa Comandante del V Nucleo Atleti

Ha avuto luogo oggi a Predazzo (TN), presso la Caserma “Gen. Carlo Valentino”, Sede del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del V Nucleo Atleti tra il Ten. Col. Gabriele Di Paolo (cedente) e il Cap. Gianluigi Mariani (subentrante).



L’evento si è svolto alla presenza del Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen. B. Flavio Aniello, e di una nutrita rappresentanza di atleti, tecnici e personale di governo del Sodalizio gialloverde dedicato agli sport invernali e del ghiaccio.



Dopo sette anni di servizio al vertice del V Nucleo, in un periodo contrassegnato da numerosi e storici successi conseguiti dagli atleti gialloverdi in ambito internazionale - su tutti le medaglie olimpiche, mondiali e le coppa del mondo conquistate, anche in campo paralimpico, da campioni del calibro di Sofia Goggia, Luca De Aliprandini, Dorothea Wierer, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Arianna e Martina Valcepina, Davide Ghiotto e Giacomo Bertagnolli (solo per citarne alcuni) - il Ten. Col. Gabriele Di Paolo, già Comandante dell’atletica “Fiamme Gialle” dal 1997 al 2015, e nell’ultimo quadriennio apprezzato rappresentante dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato in seno alle Federazioni degli sport invernali (F.I.S.I.) e del ghiaccio (F.I.S.G.), torna alla Sede centrale di Castelporziano (RM) con il nuovo e strategico incarico di Vice Comandante Tecnico-Agonistico del Centro Sportivo della Guardia di Finanza.



Il subentrante Cap. Gianluigi Mariani, proveniente dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Cuneo, dove ha svolto il suo primo incarico di comando di un Reparto operativo territoriale, in passato ha prestato servizio presso la Compagnia di Tessera (VE) e alla Scuola Alpina di Predazzo, località quest’ultima che ora lo vede ritornare per questo prestigioso e certamente avvincente incarico alla guida degli sport invernali e del ghiaccio targati “Fiamme Gialle”.