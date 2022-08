Robilante ospita la prima tappa di "Wall Dialogue Resistance"

Dal 22 al 27 agosto si terrà a Robilante presso lo spazio dell’ex Confraternita la prima tappa del progetto Europeo WALL DIALOGUE RESISTANCE. Durante la settimana si terrà una residenza artistica che ha come obiettivo quello di dialogare con la Valle Vermenagna e con le realtà locali, grazie alla ricerca degli artisti itineranti insieme a Simone Sims Longo, sound designer con base nel cuneese; lo scopo è quello di rendere l’arte partecipativa uno strumento per far emergere un’immagine del territorio in forma di performance.

La residenza si struttura attraverso un workshop la cui partecipazione è gratuita e non richiede particolari capacità nella danza o nella musica, ma la volontà di prendere parte a questo progetto di ricerca, di lavorare con il movimento e con la composizione del corpo e, sicuramente, di avere la curiosità necessaria per entrare in relazione con lo spazio abitato da altri.

Tutta la comunità è quindi invitata a prendere parte alle attività proposte dalla residenza, come il gioco 1,2,3 STELLA! che avrà luogo dal 22 al 26 agosto a partire dalle ore 18.15 presso la stazione di Robilante, luogo simbolo per il progetto e per il territorio. La residenza, infatti, verterà sul tema della connessione e della mobilità ecosostenibile. In quest’ottica l’orario del workshop, che si terrà dal 23 al 26 agosto, è fissato dalle ore 18.15 alle ore 19.45, per permettere ai partecipanti il raggiungimento del luogo tramite treno (Collegamento da Cuneo a Robilante: partenza alle ore 17.50. Rientro: partenza da Robilante alle 19.49 | Collegamento da Limone a Robilante in partenza alle 17.32. Rientro: partenza da Robilante alle 20.09).

Il 27 agosto alle ore 19, in Piazza Michele Olivero, si terrà lo spettacolo finale con ingresso libero, in cui gli artisti e i partecipanti al workshop restituiranno al pubblico il lavoro di ricerca effettuato durante la residenza.