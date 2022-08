A Tetti di Dronero un nuovo appuntamento di cinema all'aperto

La poetica storia di dodici "ragazze" ottantenni e del loro sogno di vedere il mare. Ragazze che sognavano il mare, perché molte di loro il mare non l’avevano mai visto.



In arrivo un nuovo appuntamento con il cinema all'aperto dronerese. Presso l'area attrezzata della frazione Tetti di Dronero, sabato 6 agosto, alle ore 21.30, verrà proiettato il film "Funne. Le Ragazze che sognavano il mare".



Con la regia di Katia Bernardi, la serata sarà a ingresso libero, organizzata dal comune di Dronero e Nuovimondi - Il festival in viaggio per le montagne con il sostegno della Fondazione Crc.