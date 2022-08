A Trinità tornano (dopo quasi cinquant'anni) i 'Giochi dei Quattro Cantoni' [VIDEO]

A Trinità torna dopo quasi 50 anni il Torneo dei Quattro Cantoni, organizzato dal’amministrazione comunale.



Su input della consigliera Anna Sarotto e con l'appoggio totale della sindaca Ernesto Zucco, il 26, 27 e 28 agosto si terranno le gare, mentre la premiazione verrà effettuata il 2 settembre durante la seconda edizione della festa dello stretto food.



Con l'organizzazione dei giochi, l'amministrazione intende far riscoprire a tutta la popolazione le attività ludiche tradizionali, attraverso momenti in compagnia, spirito di gruppo e sana competizione. Tiro alla fune, corsa nei sacchi, calci di rigore, tennis, carte, bocce e molte altre saranno le sfide.



L'invito è stato rivolto a tutte le età e le adesioni stanno arrivando e sono aperte fino al 6 agosto



Ecco i cantoni:

San Giorgio di colore rosso,

comprensivo della Savella, via Marconi, via Fossano, via Monviso, piazza Conte

Costa, via Vattasso, Ss 28 fino a via Stazione.



San Giuseppe di colore verde, comprensivo di via Salmour,

via Braida, via Giusiana, via Orientis, Via Ghiacciaia, prima parte piazza

Umberto, frazione Bricco;



San Sebastiano di colore bianco comprensivo di via Roma,

seconda parte di piazza Umberto, via Stazione, SS28 da via Stazione, via

25 Aprile, vicolo del Forno, il Pip, frazione San Giovanni;



Madonnina di colore azzurro comprensiva di via Marro, via

Campi, via Leopardi, Via Levata, via 23 Luglio, via Bracco e frazione Molini.



Per i bambini sono previsti giochi specifici: la corsa con i tricicli, la camminata del giro Allea, tennis e calcio, e corsa con i sacchi.



Per informazioni è sufficiente rivolgersi in municipio al numero 0172.66131, alla Sindaca o alla consigliera Anna Sarotto.