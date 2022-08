Partono i festeggiamenti per la Madonna della Neve nella frazione Beguda di Borgo San Dalmazzo

E' festa in frazione Beguda a Borgo San Dalmazzo.

Da questa sera fino a domenica 7 agosto saranno numerosi gli appuntamenti religiosi in onore della Madonna della neve e in occasione del trentennale dall’inaugurazione della cappella avvenuta il 16 febbraio 1992 con la benedizione solennemente presieduta da Mons. Carlo Aliprandi.

Questa sera alle ore 20.30 S. Messa

Giovedì sera 4 ore 20.30 Serata in memoria di Don Riba

Video, musiche e parole in occasione del centenario dalla nascita di don Giovenale e in ricordo del 30° anniversario della benedizione della Cappella. I video sono stati gentilmente concessi da Silvia Massolo moglie di Franco Beltrando autore della documentazione video che farà ripercorre le vicissitudini di questi trent’anni della comunità begudese.

Sabato 6 alle 20,30 tornerà la processione aux flambeaux per le vie della frazione in onore della Madonna. La partenza sarà dalla Cappella Vecchia fino alla Cappella Nuova percorrendo via dei Boschi. Sarà presente la Confraternita di San Dalmazzo e della S. Croce.

Domenica 7 Messa alle 11 presieduta da Mons. Piero Delbosco e consacrazione dell’altare. Saranno posizionate nell’altare le reliquie del Beato don Mario Ghibaudo compagno di studi di don Riba Giovenale.

Inoltre sarà possibile visitare la Mostra fotografica sul 30° anniversario dell’inaugurazione della Cappella. Immagini, note storiche e documenti che ripercorreranno la “vita” cristiana nella frazione di beguda, la costruzione della nuova chiesa, la vita attorno alla chiesa e la presenza di don Riba nella comunità.