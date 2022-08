Dl aiuti bis, Bergesio, Lega: “Grazie al Ministro Giorgetti 10 mln per segnale tv in zone montane e senza segnale”

“Grazie al Ministro Giancarlo Giorgetti, nel Decreto Aiuti Bis sono stati inseriti 10 milioni di euro per estendere e potenziare il segnale tv nelle zone montane e in quelle senza segnale”. Ad affermarlo è il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.

“Con lo switch-off, nelle comunità montane ed in altre zone non era assicurata la ricezione del segnale tv – dice ancora Bergesio -. Per rispondere alle esigenze della popolazione che risiede in queste aree, grazie all’intervento del Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti nel Dl Aiuti è stata inserita una norma che stanzia complessivamente 10 milioni”.

In particolare, sono stati stanziati 7,5 milioni di euro per l'innalzamento fino a 50 euro del bonus tv per l'acquisto di apparati satellitari di ricezione della tv ed è stata autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022 per l'adeguamento degli impianti di trasmissione che sono autorizzati alla riattivazione, in quanto non soggetti a interferenze.

"Una risposta concreta alle necessità della parte di popolazione che risiede in aree di montagna – afferma il Senatore della Lega -. Ringrazio il Ministro Giancarlo Giorgetti che aveva promesso di intervenire anche nel corso dell’audizione in Commissione Vigilanza Rai. Si tratta di un intervento di importanza fondamentale anche per il Piemonte e per la provincia di Cuneo, dove il 50% di territorio è montano. E per molte zone nelle quali il cittadino paga il canone ma senza ricevere assolutamente il segnale per la mancanza di adeguamento delle torri o dei ripetitori”.