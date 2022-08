Tantissimi cuccioli, con la loro mamma, aspettano una famiglia che li accolga

FOSSANO - Il Rifugio Pinco Pallino oggi vuole portare alla vostra attenzione dei cuccioli con la loro mamma. Soltanto uno è stato adottato per adesso e anche se siamo ad agosto, il mese in cui si pensa alle vacanze e non ad accogliere qualcuno in famiglia, la speranza è l’ultima a morire!

I piccoli sono una futura taglia media grande, carattere molto dolce e coccolone.

Nell’altra foto potete vedere Grisù, simil lagotto, dal carattere mansueto: arrivato con una cagnolina incinta che ha partorito dei cuccioli che gli somigliano molto. A questo punto si crede che Grisù possa essere il papà, in ogni caso sia i piccoli che la mamma sono stati adottati, mentre lui è rimasto da solo in canile.

Il Rifugio cerca una famiglia anche per lui.

Rifugio Pinco Pallino

Loc. Cussanio 33, Fossano CN

Tel. 333/8990717 (Mok) - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club