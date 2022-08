20mila km in bici per raccogliere 20mila euro: andranno in beneficienza a una casa-famiglia femminile nelle Filippine

Due sogni, uniti, a farne uno più grande: quello di realizzare un servizio civile all’estero, e quello di percorrere un ‘giro intorno al mondo’ in bicicletta. I sognatori sono Carla e Alessio, cuneese 26enne lei e quasi 30enne di Parabiago lui, e hanno lanciato una campagna di raccolta fondi in favore dell’associazione filippina ISLA NG BATA che si occupa di accogliere bambine orfane o con situazioni famigliari particolarmente problematiche.



L’obiettivo è quello di raggiungere la cifra di 20.000 euro, ovvero un euro per ognuno dei 20.000 km che separano l’Italia dalle Filippine, e che Alessio ha in programma di percorrere sulle due ruote.



È la stessa Carla a raccontarci il progetto: “I due sogni si sono uniti quando ho ricevuto conferma della mia esperienza di servizio civile nelle Filippine, che partirà all’inizio di settembre e terminerà a giugno del prossimo anno; Alessio, in questi circa 10 mesi, cercherà di raggiungermi in bicicletta”. La cifra d 20.000 euro è tutt’altro che casuale, racconta ancora Carla: “Quel denaro permetterebbe di assicurare i pasti di tutte le piccole ospiti della casa-famiglia per un anno. Si tratta di bambine che arrivano da situazioni davvero drammatiche, e proprio parlando con l’associazione abbiamo convenuto di destinare il denaro raccolto a questo scopo preciso”.



Per sostenere la campagna di raccolta fondi è necessario andare sulla pagina specifica di GoFundMe. Presto sarà anche attivo un sito internet dedicato all’impresa di Carla e Alessio.