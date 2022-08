Calcio Serie D: Bra, ecco il terzino Ilian Dall'Olio

Ilian Dall'Olio è un nuovo giocatore del Bra. Torinese classe 2003, è un terzino destro di ruolo (anche esterno destro all'occorrenza, grazie alla sua duttilità).

Vanta esperienze importanti e di grande crescita sportiva con i settori giovanili di Juventus e Pro Vercelli (fra Under 17 e 19). Ilian ha vestito, anche, le casacche del Cuneo (con l'Under 16) e Gozzano (Under 17). Si è già messo a disposizione di mister Roberto Floris e si è già allenato con i suoi nuovi compagni.

Ecco le sue prime parole in giallorosso: "Bra era una scelta stimolante e una piazza che lavora molto bene, anche, con i giovani e ho accettato con entusiasmo. Sono davvero felice. Questa è la mia prima esperienza nel calcio dei grandi, mi aspetto tanta intensità e dove le motivazioni non mancheranno. Sarà un campionato tosto, ma questo non mi spaventa".