Racconigi Cycling Team di scena al “Giro della Provincia di Pordenone”

Primo impegno agonistico del mese di agosto sulle strade del Friuli Venezia Giulia per il Racconigi Cycling Team, che nella mattinata di domenica darà battaglia nell'edizione numero ventisette del “Giro della Provincia di Pordenone”.

La manifestazione, voluta dall'Associazione Ciclistica Dilettantistica Valvasone, andrà in scena nel cuore di Valvasone/Arzene (PN). Il ritrovo è fissato in Piazza Mercato, alle ore 8:00, mentre la competizione scatterà ufficialmente alle ore 10:00.

Le atlete in gara, appartenenti alle categorie junior ed elite, dovranno affrontare 85 chilometri spalmati lungo le strade completamente pianeggianti di un circuito di 16500 metri da ripetere per cinque volte. Il traguardo è collocato in via della Villa, dove si svolgeranno anche le premiazioni finali.

La formazione di patron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo potrà contare sulle prestazioni dell'under primo anno Matilde Beltrami e delle junior Benedetta Brafa, in 'top ten' nella prova tricolore, Irene Cagnazzo, quinta classificata al “Campionato Italiano Donne Junior” di Cherasco, Matilde Ceriello, maglia azzurra al “Campionato Europeo Donne Junior 2021”, Camilla Marzanati, campionessa italiana in carica su Pista, ed Elisa Roccato, ottava classificata al recente “G.P. Sinergas S.P.A. San Felice 1893 Banca Popolare” di Massa Finalese, in provincia di Modena.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GIRO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE” A VALVASONE/ARZENE (PN):

- Matilde Beltrami (Under I° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior II° Anno, 2 Novembre 2004)

- Irene Cagnazzo (Junior I° Anno, 5 Luglio 2005)

- Matilde Ceriello (Junior II° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior II° Anno, 29 Gennaio 2004)

- Elisa Roccato (Junior II° Anno, 2 Marzo 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo