A Bergolo, il Festival dell'Alta Langa per celebrare la sostenibilità, i saperi ecologici tradizionali, la musica, la vita

Festival in Alta Langa per celebrare la sostenibilità, i saperi ecologici tradizionali, la musica, la vita!

Il 6 e 7 agosto, al Teatro della Pietra di Bergolo troverete workshops sulla sostenibilità, musica dal vivo, scambi di semi e di saperi agricoli tradizionali, attività per bambini, produttori locali.

Alcuni dettagli sul festival:

- Durante la giornata di sabato si svolgeranno laboratori sulla sostenibilità per adulti e bambini (cosmetici naturali, attività di “upcycling”, scambi di semi, introduzione alla permacultura, seminari di yoga...)

- Sabato sera ci sarà musica dal vivo con il gruppo torinese di musica africana Djiammiafrica!

- Durante la domenica verrà presentata la ricerca sui saperi agricoli tradizionali dell'Alta Langa realizzata dai volontari del progetto europeo “Vitalità” nel contesto del programma ESC (European Solidarity Corps) e si svolgerà uno scambio collettivo dove gli agricoltori avranno la possibilità di condividere e salvaguardare i loro saperi.

- Durante tutta la domenica, ci sarà un mercato in cui agricoltori, artisti e tutti i produttori che lavorano in modo sostenibile avranno l'opportunità di presentare i propri prodotti

Il festival è gratuito, con donazioni libere per pasti e workshops.

Per maggiori informazioni scrivere a:

ecofestival@newellnesseducation.com



o visitare il programma completo attraverso il link: https://bit.ly/ECOfest_info

Il festival è organizzato dai volontari del progetto europeo Vitality, promosso dalle associazioni New Wellness Education - APS, Associazione Vagamondo e Parco Culturale Alta Langa Onlus.