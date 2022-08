Busca, inutilizzabile l'area attrezzata di Santo Stefano. Gallo: "Lavori il prima possibile"

L'area attrezzata di Santo Stefano di Busca non è più utilizzabile: urge realizzare diversi interventi di manutenzione e riqualificazione.



A darne notizia, con una serie di foto, un residente sulla pagina Facebook "Sei di Busca se...". Che commenta: “Non tanto tempo fa questo era un luogo curato, un ritrovo per buschesi e non solo. Ora, invece, è stato abbandonato all’inciviltà: tavoli, panchine e barbecue sono inutilizzabili come il bagno pubblico, le staccionate sono rotte e pericolanti, gli alberi tagliati non sono mai stati rimpiazzati e invece altri sono stati lasciati all’incuria. Un luogo adatto alla convivialità che non tutti i Comuni potevano vantare di avere, con anche una storia alle spalle, è stato trascurato quando con una piccola manutenzione ordinaria si sarebbe potuto salvaguardare in modo efficace”.



L'area attrezzata, e in generale la frazione di Santo Stefano, sono luoghi importanti per le tradizioni buschesi. Tanto che sul social network le fotografie postate dall'utente ne hanno smosso gli animi: c'è chi ricorda la 'storica' polentata, chi auspica un intervento del Comune che aiuti a rendere le aree più marginali della città belle e vivibili come il centro. Altri, ancora, chiedono l’intervento delle forze dell’ordine.



Il sindaco Gallo: "Lavori al via nelle prossime settimane"

"Siamo consci della situazione e abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da parte dei cittadini: ci attiveremo con tutta probabilità nelle prossime settimane, sappiamo che ci sono diverse aree d’intervento" ha commentato il sindaco Marco Gallo.



"Si tratta di un luogo caro a tutti i buschesi, compresi noi amministratori, ma con i tanti cantieri aperti anche quest’estate gli uffici si trovano davvero molto impegnati. Appena possibile interverremo".