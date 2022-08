Da una settimana 40 famiglie di Piozzo subiscono continui distacchi di corrente elettrica

Da una settimana, esattamente da venerdì 29 luglio, una quarantina di famiglie che abitano in un tratto di via Carrù a Piozzo, subiscono continui distacchi dalla corrente elettriche. Tutto sarebbe partito dopo un violento acquazzone che si è abbattutto in zona.

A segnalarcelo alcuni residenti: “Il gestore della rete, più volte messo al corrente del guasto da parte delle famiglie interessate, riferisce di essere al lavoro, ma anche che i tecnici non sono in grado di comprenderne le cause. Del problema è stato anche informato il Comune che si è attivato per aiutarci.”

“Sono in vacanza all'estero e me ne sono reso conto controllando i dispositivi collegati a internet – aggiunge un altro lettore -. Inutile evidenziare il potenziale danneggiamento delle apparecchiature collegate. Inoltre, visto il caldo di questi giorni, quando tornerò a casa, dovrò sicuramente buttare gli alimenti che erano conservati nel congelatore. Mentre nel primo caso è possibile ottenere un indennizzo, per i prodotti alimentari non sono previsti rimborsi. Un bel danno”.