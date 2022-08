Frabosa Soprana assegna il "Premio Simpatia" a Luciana Littizzetto

Era nato tutto lo scorso anno, da uno scambio di battute nel corso della trasmissione Rai, "Che tempo che fa".

Luciana Littizzetto ironizzava su Fabio Fazio che, in gioventù, trascorreva le vacanze estive a Frabosa Soprana: "Lì ho trascorso gli anni più belli della mia vita" - aveva dichiarato il conduttore.

Così il paese ha deciso di assegnargli il "Premio Simpatia", in occasione della Sagra della Raschera e del Bruss (leggi qui).

La speranza era quella di avere ospite anche la nota comica torinese e così sarà.

"Non vado mai da nessuna parte, è il premio a cui tengo di più. Per me è un luogo dell'anima - aveva poi ricordato Fazio, in trasmissione, parlando con la Littizzetto - "ti aspettano il prossimo anno".

E così il premio simpatia 2022 verrà proprio assegnato a Luciana Littizzetto nel pomeriggio di domenica 14 agosto alle 16.

Ad accoglierla ci sarà l'amministrazione del sindaco Iole Caramello e tutti i rappresentanti della Confraternita della Raschera e del Bruss guidata dal Gran Maestro Ezio Domanico Basso, ci sarà sicuramente da divertirsi. A moderare l'incontro ci sarà la giornalosta di "La Stampa", Paola Scola.

"Ormai da 48 anni Frabosa Soprana rivive le sue antiche tradizioni agricole e pastorizie nella Sagra della Raschera d’alpeggio e del Brüss." - spiega il sindaco Iole Caramello - "Questo formaggio, prodotto tipico delle nostre montagne, ha dato lustro al nome di Frabosa ad altissimi livelli e rappresenta giustamente l’occasione per la festa più importante del paese. L’Amministrazione Comunale aspetta, come sempre, i numerosi i visitatori, che avranno l’opportunità di gustare prelibatezze gastronomiche e di conoscere tutti gli aspetti della nostra località, così ricca di peculiarità ambientali e di offerte turistiche sia estive che invernali".

IL PROGRAMMA

DOMENICA 14 AGOSTO

dalle 10 alle 23 Fiera con i prodotti locali e delle nostre vallate

ore 16 Consegna “Premio Simpatia”

ore 21 Varietà 2.0: NO LIMITS Spettacolo di canto, magia e intrattenimento

LUNEDÌ 15 AGOSTO

dalle 10 alle 23 Tradizionale Sagra con i prodotti locali e delle nostre vallate

ore 10 Sfilata storica con:

la Bèla Rosin, Re Vittorio e Briganti

Gruppo occitano “Artüsìn”

Artisti Compagnia Teatro Scalzo

Gruppo Alpini di Frabosa Soprana

Gruppo Freebike Adventure

Personaggi e gruppi delle nostre vallate: Bal do Sabre di Bagnasco, Sci club di Frabosa Soprana, Scuola Sci Frabosa, Confraternita Cavalieri Raschera ed Autorità

ore 11 Investitura dei nuovi Cavalieri della Raschera

ore 15 Prismabanda Street Band itinerante e animazione in piazza

ore 21 I Trelilu in LILUMANIA, Nuovo spettacolo di musiche

Gli spettacoli si svolgeranno in piazza Marconi, nel rispetto della normativa anti-covid. In caso di maltempo le manifestazioni previste saranno svolte nella sala polivalente. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.