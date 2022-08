Margherita Emiliani vince il Concorso Internazionale “Giovani talenti” a San Bartolomeo al Mare

Il Concorso Nazionale “Ansaldi”, che onora da un paio di anni il nostro Comune, continua ad essere fucina di ammirabili chitarristi: da pochi mesi Margherita Emiliani, che vinse la edizione numero 46 e presentò un applauditissimo concerto nel 2022, in San Biagio, ha vinto il Concorso Internazionale “Giovani talenti” a San Bartolomeo al Mare e si è pure piazzata seconda al Concorso internazionale “Premio Rovere d’oro”.

Una particolarissima novità è dovuta all’inserimento tra i premi di un Trofeo originalissimo, destinato a tutti i vincitori di tutte le Categorie, vale a dire un’opera di pregiato artigianato, sagomato a forma di chitarra. L’opera è frutto della alta specializzazione scultorea ebanistica del Vice Sindaco, Andreino Giaccone, artigiano artista nel settore, rinnovata espressione di un impegno che affonda l’origine certamente in un millennio di storia delle nostre vallate. Fin dai primi consistenti insediamenti delle popolazioni montane, si presentarono molti oggetti scavati nei tronchi d’albero. Si introdussero le stoviglie essenziali, dalle ciotole e scodelle, fino alla posateria e poi si passò ad altri utensili e strumenti necessari per facilitare la vita, diventando pure spunto per la scultura e la riproduzione di oggettistica artistica. L’intuizione di Giaccone ha saputo farsi interprete di un prestigioso richiamo per il Concorso “Ansaldi”. Quindi non più pur graditi doni ebanistici, come nella edizione 2022, bensì la valorizzazione certa del primo premio.

Presto saranno diffusi in tutta Italia, tra i Conservatori Musicali e tutti gli iscritti alle precedenti edizioni, i Bando per il 2023, così da consentire ai concorrenti della 47ª edizione (dal 29 aprile al 1° maggio), di prepararsi al meglio, pur se le prove saranno comprese tra le opere più interessanti della ricca letteratura chitarristica dei secoli passati e dell’epoca contemporanea. Le categorie sempre 5, quattro per solisti, suddivise per età, ed una di Musica d’assieme, per formazioni che comprendano la chitarra. Si sono già raccolte svariate prenotazioni da parte di concorrenti premiati nel 2022, segno evidente che la serietà della manifestazione è ben apprezzata. Si inserirà tra gli enti promotori pure il Comune di Garessio, oltre quello di Pamparato e Torre Mondovì, nonché Cuneo, Carrù, San Michele M.vì. Il Sindaco di Pamparato, dott. Borgna, assicura che le strutture necessarie, di proprietà comunale, compresa apposita Segreteria, saranno a disposizione. Chi è interessato a ricevere il Bando 2023 può chiamare al cell.340 9872566