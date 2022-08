Nell'area fitness di Prà Bunet, un nuovo spazio Outdoor Fitness

6 agosto alle 16:30 inaugurazione del nuovo spazio outdoor fitness presso l’area di Prà Bunet a Dronero .

"Crediamo sia importante investire nella promozione dell'attività fisica per il benessere e la salute della popolazione ma anche offrire ai nostri ospiti nuovi spazi dedicati al fitness – sottolinea Mauro Arnaudo vice-sindaco del Comune di Dronero –. Il nuovo e innovativo spazio che inaugureremo domani è studiato per gli spazi pubblici ed è in grado di offrire una soluzione per l’esercizio fisico all'aria aperta in totale sicurezza ad utenti di ogni età e livello di preparazione fisica”.

Per l’occasione saranno presenti due atleti della Cuneo Volley.