Rifugi: il ‘piatto forte' del Giacoletti [VIDEO]

Sono diverse le leggende che aleggiano intorno alla storia di uno dei classici dolci della nonna. Di origine povera arrivò anche sulle tavole dei nobili fino a raggiungere la corte dei Borboni, anche se il merito di questa invenzione sembra essere di una suora del convento di San Gregorio Armeno.

Preparato in alta quota con farine dei mulini della Valle e con marmellata di mirtilli e aggiunta di mirtilli di montagna è il ‘piatto forte’ presentato dal rifugio Giacoletti ( 2741 m s. l. m. ) nel comune di Crissolo in Valle Po, nelle Alpi Cozie.

In una cucina in continuo movimento, il gestore Andrea Sorbino, che è guida alpina e volontario Soccorso Alpino, racconta in video l’origine e la preparazione di una delizia da leccarsi i baffi.