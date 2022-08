Il ministero della Salute ha diramato un richiamo per rischio microbiologico per salmonella spp relativo al lotto 220726UE (scadenza 5/08/22) di salsiccia fresca di puro suino prodotto dalla ditta Salumificio F.lli Cavallo srl di Beinette.

Descrizione peso di vendita: legate in filze sfuse o confezionate in ATM peso 504 kg. Il prodotto è da riportare al punto vendita per motivi di sicurezza alimentare.

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_5.jsp?menu=notizie