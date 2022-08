Cortemilia: tra musica e paesaggio con “ANDANTE” di Faber Teater

Sono due espressioni che esplorano, in chi le pratica, i territori della relazione tra ciò che accade dentro e ciò che accade fuori, tra paesaggio esteriore e interiore, tra il respiro e le sue dinamiche, tra spazi differenti, con sensazioni di benessere ed equilibrio. Il cammino e la musica sono modi di stare insieme, patrimonio di tutti, chiunque ne può fare esperienza, e sono anche pratiche che vanno al di la della pura comprensione intellettuale.

“Andante” di Faber Teater è vincitore del bando ArtWaves di Compagnia di San Paolo, “per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

L’appuntamento di sabato 6 agosto alle ore 18.30, con luogo di ritrovo nel parcheggio di Monteoliveto a Cortemilia (Cn) nasce in collaborazione con l’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite.

Lo studio, momento di incontro tra il lavoro di Faber Teater in fase di creazione e il pubblico, è accompagnato da due momenti di laboratorio per camminatori: sabato 6 e domenica 7 agosto, dalle 10 alle 13, sarà possibile partecipare a un incontro di approfondimento sul camminare attraverso esperienze di propriocezione-biomeccanica camminata, ascolto del paesaggio sonoro, attenzione al rapporto ritmo-movimento. La partecipazione è gratuita.

Il debutto, in programma domenica 11 settembre a Vezzolano, nell’ambito delle Scampagnate Teatrali di Concentrica. in scena Francesco Micca, Marco Andorno, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio, dialogheranno tra loro e con gli spettatori lungo il percorso, che si trasforma in un viaggio scandito da musica e racconti, anche di storie personali che si intrecciano tra loro, in cui ci si divide e ci si ritrova per completare insieme il cammino.

Lo spettacolo teatrale itinerante si avvale della scrittura e della drammaturgia musicale di Antonella Talamonti e del testo di Gian Luca Favetto e di Faber Teater.

La data di settembre sarà preceduto da tre “anteprime” di studio dal titolo “Verso Andante” diffuse sul territorio regionale: sabato 6 agosto a Cortemilia (Cn), sabato 27 agosto a Chivasso (To) e domenica 28 agosto a Casale Monferrato (Al).

“ANDANTE” è un viaggio di parole e suoni, passi e pensieri, falcate e canzoni. È un andare e, come andare, è un movimento del corpo e dell’anima, un mettersi in gioco e mettersi in viaggio. C’entra con la musica, con il tempo e con il ritmo.

Ci si imbarca in un percorso che diventa una storia – come fosse un battello. E infatti le storie sono mezzi di trasporto, oltre che di comunicazione.

La storia è un intreccio di storie, quelle di un equipaggio, una comunità che va insieme per sentieri e attraversa paesaggi: è come se andasse per mare attraversando orizzonti.

Si salpa da un porto, da un posto che accoglie i passeggeri, e si va in una direzione che è verso l’altro e verso l’altrove. Ciascuno con le proprie storie personali, le proprie intenzioni, riflessioni, punti di vista, racconti.

Gli attori dialogano fra loro e con gli spettatori, che peraltro vivono questa esperienza come spettatori – partecipano attivamente a questo viaggio che è, appunto, un andare in coro.

Si dialoga, si racconta e ci si racconta. Ci si aiuta, ci si divide, ciascuno rivela i propri bisogni e i propri segreti. Ci si riunisce di nuovo per continuare il cammino insieme, anche dopo il finale, che verrà trovato e raggiunto solo dopo aver affrontato tutti i tre appuntamenti di studio.

Info e prenotazioni per l’appuntamento di Cortemilia:

prenotazione consigliata, posti limitati: info@faberteater.com - 338 2000758, ingresso gratuito.

Si consigliano scarpe comode.

Tutte le date:

Verso Andante - gli studi

6 agosto – 18.30 - luogo di ritrovo parcheggio di Monteoliveto - Cortemilia (CN)

27 agosto – 17.30 - luogo di ritrovo Sabiuné, ponte sul Po - Chivasso (TO)

28 agosto - 18.30 - luogo di ritrovo viale Gramsci, ingresso passeggiata dell'argine - Casale Monferrato (AL)

Andante - il debutto

11 settembre – ore 11 – dintorni dell’abbazia di Vezzolano, Albugnano (AT)

I partner

Teatro della Caduta, Club Alpino Italiano, sezione di Chivasso, Aree protette Po piemontese, Comune di Cortemilia, Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, Istituto musicale comunale Leone Sinigaglia.