"Voci dell'anima": a San Michele Prazzo l'incontro con la scrittrice Daniela Dao Ormena

La montagna lei la vive quotidianamente e, nel raccontarla, fa trasparire tutto il suo attaccamento, la profonda riconoscenza. Montagna che per lei non è soltanto un luogo, ma essenza profonda del suo esistere.



A borgata Chiesa di San Michele Prazzo (sotto il tendone o in caso di maltempo in canonica) domani sera, sabato 6 agosto, alle ore 20.30 ci sarà l'incontro con la giornalista, scrittrice e poetessa Daniela Dao Ormena.



"Voci dell'anima" il titolo del suo libro, l'occasione per immergersi nelle cose belle e semplici che hanno caratterizzato il passato delle nostre valli.



La serata, ad ingresso libero, è organizzata dall'associazione Carcoso per San Michele.