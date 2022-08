Savigliano, sette ragazze del progetto Oceano di Oasi Giovani in vacanza studio a Valencia

Appresa la grammatica... l'hanno messa in pratica. Sono le ragazze del corso di inglese “Eat&chat” del progetto “Oceano” di Oasi Giovani, serie di laboratori e attività educative rivolti a ragazzi ed adolescenti.

Dopo gli insegnamenti “sui banchi” tenuti da una madrelingua, le partecipanti hanno fatto un viaggio per mettere a frutto sul campo quanto imparato. Come da consuetudine è stata individuata come meta una grande città europea: questa volta la scelta è ricaduta su Valencia.

Le ragazze, sette in tutto, nei giorni scorsi hanno girato per la città, conversato con i suoi abitanti, visitato monumenti e apprezzato anche il mare, per alcuni momenti di relax.

"Tra le iniziative particolarmente apprezzate – spiegano gli educatori di progetto “Oceano” – il momento che è stato dedicato al “Free walking tour”. Si tratta di tour gratuiti, organizzati da studenti universitari, condotti su temi specifici e prenotabili su internet. Noi, ovviamente, ne abbiamo scelto uno in lingua inglese, riguardante murales e stree art".

Giorni intensi, dunque, che si sono conclusi con un ritorno “movimentato”, a causa dello sciopero dei voli Ryanair. "Tra autobus, treni, scali a Marsiglia, cellulari scarichi e varie avventure abbiamo impegato quasi 25 ore per tornare a Savigliano – raccontano sorridendo le partecipanti al viaggio –. Una piccola disavventura che non ha comunque oscurato i bei momenti del viaggio e le tante esperienze formative che abbiamo potuto sperimentare»"