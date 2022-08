Ancora una volta grazie al mondo dello sport una grande e bella opportunità di visibilità ed immagine per un messaggio importante, legato alla vita.

Ai 35.mi Mondiali di Twirling, nel capoluogo piemontese, Torino, in risalto un logo importante, quello legato alla donazione di organi, tessuti e cellule che il "coach" Eleonora Viglione ha voluto mettere in evidenza nel contesto della competizione internazionale per un'occasione di riflessione a "far una cosa giusta!"