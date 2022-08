Calcio: nella Serie D 22/23 ci saranno 166 squadre, dopo il 10 agosto gironi e calendari

L'organico del campionato di Serie D per la stagione sportiva 2022/2023 è di 166 unità.

Lo ha reso noto, con comunicato ufficiale, la LND, dopo l'ultima riunione effettuata.

Il campionato avrà inizio domenica 4 settembre, preceduto dalla prima gara di Coppa Italia il 21 agosto.

Restano da definire, naturalmente, gironi e relativi calendari.

Saranno illustrati non prima del 10 agosto, data in cui ci sarà la sentenza sulla vicenda relativa alla partita Tau Calcio Altopascio-Figline che potrebbe portare il Livorno in D (a scapito del Tau).

Due le formazioni cuneesi nella categoria, il Bra ed il Fossano.